Les cartes d'intérieur d'Apple Maps deviennent standard

Les cartes d'Apple Maps permettent parfois d'entrer dans certains lieux publics : centres commerciaux, aéroports, stades, universités, hôpitaux... Pour cela, Apple a mis au point le format IMDF , pour, qui permet de prendre en compte toutes les spécificités de ces lieux composés de plusieurs niveaux et d'équipements particuliers. Bonne nouvelle pour Apple : l'Open Geospatial Consortium (OGC) vient de reconnaître la version 1.0.0 du format comme un standard.L' Open Geospatial Consortium est un consortium international dont la mission est de promouvoir les standards pour les systèmes d'information géographiques. En bref, de garantir l'interopérabilité des contenus. Que l'IMDF devienne un standard va donc lui permettre de se développer en dehors d'Apple Maps, ce qui garantira des contenus plus nombreux et mieux tenus à jour.