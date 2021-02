Une pénurie de SSD sur les iMac 21,5'' 4K

Il est actuellement impossible de commander un iMac 21,5" 4K avec un SSD plus capacitaire que les 256 Go proposés par défaut sur l'Apple Store . Les options pour passer à 512 Go ou 1 To de SSD sont bien affichées, mais Apple indique « Actuellement indisponible » lorsqu'on sélectionne l'une d'entre elles et il n'est pas possible d'ajouter l'iMac personnalisé au panier. Cette situation, relevée par nos confrères de MacGeneration , ne se limite pas à la France et semble être mondiale. Les modèles 27" ne sont en revanche pas concernés.Alors que nous attendons avec impatience l'iMac de 2021 , qui basculera sur l'architecture Apple Silicon et présentera un nouveau design, il est tentant de voir ici le signe qu'Apple vide ses stocks. Il est cependant probable que le problème soit ailleurs : la révision de l'iMac semble plutôt prévue pour le second semestre, et il y a également une pénurie mondiale de composants électroniques qui conduit peut-être Apple à prioriser ses approvisionnements. À suivre !