Encore des rumeurs de mini-LED pour le MacBook Pro en 2021

Les rumeurs au sujet de l'adoption d'écrans mini-LED par Apple sur le MacBook Pro ne sont pas nouvelles : Ming-Chi Kuo évoque cette évolution depuis de nombreux mois. L'analyste pensait que le MacBook Pro 16 pouces serait le premier à franchir le pas en fin d'année 2020, avant le MacBook Pro 14 pouces cette année. C'est raté pour 2020, mais DigiTimes affirme qu'Apple adoptera le mini-LED sur les deux diagonales de MacBook Pro en seconde partie d'année 2021. Si Ming-Chi Kuo s'est trompé — ce qui est très rare — ce ne serait donc que sur le timing. Il faut dire que l'analyste dévoile les petits secrets d'Apple avec tellement d'avance qu'il peut arriver que le scénario change entre temps.Bref : le mini-LED devrait bien arriver sur le MacBook Pro cette année. Cette technologie, qu'Apple utilise déjà sur son écran Pro Display XDR, désigne le système de rétroéclairage de l'écran LCD : il est divisé en une multitude de petites zones pouvant être désactivées individuellement. Conséquence, le MacBook Pro devrait être capable d'afficher des noirs absolus, comme un écran OLED mais sans phénomène de rémanence. Apple devrait également gagner en luminosité et en consommation électrique.

Concept de MacBook Pro 2021 par MacRumors

Si les rumeurs au sujet des écrans mini-LED sont quelque peu passées au second plan ces derniers temps, c'est parce que les indiscrétions au sujet des MacBook Pro de 2021 sont d'un enthousiasme assez inhabituel. On attend bien sûr la bascule du MacBook Pro 13,3" avec quatre ports ainsi que du MacBook Pro 16" à l'architecture Apple Silicon , mais également un changement de design (qui serait notamment l'occasion pour Apple de passer à 14" sur le petit modèle) ainsi que l'abandon de la Touch Bar et le retour d'une connectique plus riche , avec un lecteur de cartes SD, MagSafe et peut-être un connecteur HDMI. Le programme de cette future mise à jour risque bien d'être très chargé.