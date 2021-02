macOS 11.2.2, une petite mise à jour est disponible

Un peu plus de deux semaines après macOS 11.2.1 , c'est au tour de macOS 11.2.2 d'entrer en piste ce jeudi soir. La finesse de la numérotation l'indique, il ne faut pas s'attendre à un festival de nouveautés : il s'agit uniquement de correctifs. Apple n'indique d'ailleurs qu'un seul objectif pour cette mise à jour : corriger un problème avec certains hubs et docks USB-C de marque tierce qui pouvaient endommager les MacBook Pro (2019 et ultérieur) ou les MacBook Air de 2020.On peut trouver quelques témoignages de problèmes rencontrés avec des hubs USB-C de marques peu recommandables qui rendraient les Macs inopérants suite à leur usage. macOS 11.2.2 corrigerait donc le problème, soit en supprimant un bug, soit en apportant une sécurité supplémentaire. Comme toujours, vous trouverez cette nouvelle mise à jour dans les Préférences Système, section « Mise à jour de logiciels ».