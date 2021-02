Apple affiche l'indice de réparabilité de certains de ses produits

Apple a commencé à afficher l'indice de réparabilité de ses produits concernés par la loi française relative à l’économie circulaire : on retrouve les petites pastilles colorées sur les différentes fiches des produits ainsi que sur la fiche d'assistance dédiée à ce sujet.Du côté de l'iPhone, tous les modèles d'iPhone 12 écopent de la note de 6 sur un total possible de 10. C'est un progrès par rapport aux modèles précédents : l'iPhone 11 est par exemple à 4,6, l'iPhone XR à 4,5, l'iPhone X à 4,8... Les anciens formats s'en sortaient en revanche mieux : l'iPhone 8 est à 6,6, l'iPhone 7 à 6,7, et l'iPhone SE de seconde génération pointe à 6,2. Du côté du Mac, les résultats sont assez resserrés. La plus mauvaise note va au MacBook Pro M1 avec 5,6, alors que le MacBook Air M1 monte à 6,5. Le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports Thunderbolt est à 6,3, tout comme le MacBook Pro 16".Si vous souhaitez obtenir plus de détails sur les différents critères ayant permis d'établir cette note, vous pouvez consulter la fiche d'assistance qui vous permet d'accéder aux tableaux détaillés établis en fonction de la grille de calcul fournie par le Ministère de la transition écologique. Voici par exemple la grille détaillée du MacBook Air équipé de la puce Apple M1, dont la note est plombée par la facilité de démontage et les outils nécessaires pour celui-ci.Ce nouvel indice spécifique à la France a été créé pour inciter les fabricants à obtenir les meilleurs scores et donc améliorer la réparabilité de leurs produits. L'indice ne concerne que certaines catégories de produits pour le moment : en ce qui concerne Apple, seuls les ordinateurs portables et les smartphones sont touchés. L'indice concerne cinq critères principaux : la disponibilité de la documentation, la démontabilité, accès et outils, la disponibilité des pièces détachées, le prix des pièces détachées, et des critères spécifiques à la catégorie d’équipements concernée (les mises à jour logicielles, par exemple). La mesure est entrée en vigueur le 1er janvier 2021.