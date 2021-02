Apple Car : un accord quand même avec Kia ?

Décidément, cette histoire d'accord entre Apple et Kia, filiale de Hyundai, ne cesse de rebondir. Selon le site coréen Chosun Biz , cité par Reuters , Apple aurait bien signé un protocole d'entente avec Kia l'année dernière et ils se seraient engagés à poursuivre une coopération dans huit secteurs, dont les véhicules électriques. Le partenariat serait en réalité plus large que l'Apple Car, et il est beaucoup question de la logistique du dernier kilomètre — le rapport évoque même les trottinettes électriques du constructeur.Les négociations spécifiques à la fabrication de l'Apple Car ne seraient pas totalement abandonnées, malgré le démenti officiel de Hyundai . Apple n'aurait pas — du tout — apprécié que des responsables de Hyundai se permettent de parler d'un possible partenariat dans la presse... Le marché se montre en tout cas réceptif à cette nouvelle rumeur, l'action en bourse de Kia s'étant envolée de 8,1% ce vendredi.Rappelons qu'après s'être concentrée sur la conduite autonome, Apple aurait repris ses travaux sur la conception d'un véhicule autonome électrique. Les ingénieurs de Cupertino ne compteraient pas partir de zéro et chercheraient un partenaire expérimenté pour concevoir la base de la voiture ; ils auraient été très intéressés par la plateforme E-GMP de Hyundai. Les exigences d'Apple poseraient cependant problème à ses partenaires potentiels, qui devraient accepter d'être réduits au rang de sous-traitant. Les rumeurs ne sont pas près de s'éteindre : l'Apple Car n'est pas attendue avant 2026.