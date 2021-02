Les Apple Stores s'adaptent à la langue des signes

Apple a revu la présentation des fiches de ses magasins . Coïncidence ou pas, on y découvre une nouvelle possibilité : demander la présence d’un ou d’une interprète en langue des signes pendant sa visite à l'Apple Store. Ce service est gratuit mais il est nécessaire de le réserver, le nombre d'employés habilités à l'assurer étant très réduit. La réservation ne passe pas par un formulaire mais par un simple envoi d'e-mail à la boutique de votre choix.Apple avait commencé à offrir cette possibilité en 2019 à l'Apple Store de Carnegie Library, à Washington, D.C. Un bâtiment somptueux qui se trouve être à proximité de l'université Gallaudet, destinée aux sourds et malentendants. Apple a un partenariat avec cet établissement et plus de 30 membres de la communauté sourde ou malentendante seraient employés de l'Apple Store de Carnegie Library. Apple a sans doute appris de cette expérience avant de la généraliser. Cette option est pour le moment proposée dans les pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, États-Unis, France, Italie, Royaume-Uni, Suède et Suisse.Rappelons que les Apple Stores ne fonctionnent actuellement pas à leur pleine capacité à cause de la pandémie de Covid-19. Les boutiques situées dans des centres commerciaux sont pour le moment fermées , et les autres accueillent leurs visiteurs sur des horaires réduits avec une fermeture à 17 heures pour cause de couvre-feu. Situation anormale oblige, il n'est pas non plus possible d'y faire ses emplettes librement : les boutiques sont uniquement ouvertes pour le retrait des commandes en ligne et l'assistance au Genius Bar , sur rendez-vous seulement. Pour les situations d'urgence, Apple propose dans certaines villes une livraison en 2 heures directement depuis ses boutiques.