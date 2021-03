Ted Lasso : un premier Golden Globe pour Apple TV+ !

Après la déroute de l'année dernière , Apple était de retour aux Golden Globes hier soir avec quatre nominations . Deux pour la série comique, une pour le filmet une pour le film d'animation. Le service de streaming d'Apple a fini par remporter un trophée : le Golden Globe du meilleur acteur dans une série comique pour Jason Sudeikis dans. Il était en compétition avec Don Cheadle dans, Nicholas Hoult dans, Eugene Levy danset Ramy Youssef dansraconte l'histoire d'un entraîneur de football américain qui se retrouve catapulté entraineur d'un club de football anglais professionnel alors qu'il n'a aucune expérience dans ce sport. La série, qui a été inspirée d'une publicité pour le championnat d'Angleterre de football par NBC Sports en 2013, a été une des bonnes surprises d'Apple TV+.Cette 78è édition des Golden Globes a été marquée par l'omniprésence de Netflix dans les productions télévisuelles. C'est un triomphe pour la sériequi a raflé les trophées de meilleure série dramatique, meilleur acteur dans une série dramatique (Josh O'Connor), meilleure actrice dans une série dramatique (Emma Corrin) et meilleur second rôle féminin (Gillian Anderson). C'est également la consécration pour la mini-série), avec les récompenses de meilleure mini-série et de meilleure actrice (Anya Taylor-Joy). Vous pouvez retrouver le palmarès complet sur cette page