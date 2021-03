Jusqu'à 1 To de stockage sur l'iPhone 13 ?

Les modèles d'iPhone qui succéderont à l'iPhone 12 Pro en fin d'année continueront-t-ils de plafonner à 512 Go de stockage ? Selon les analystes de Wedbush, cités par 9To5Mac , Apple devrait cette année proposer une option pour monter à 1 To. Cette évolution est techniquement possible depuis deux ans , avec à la clé une légère augmentation des vitesses de lecture. La première source à évoquer cet iPhone de 1 To a été Jon Prosser , qui précisait en janvier que cette option devrait être réservée aux modèles Pro.Aujourd'hui, seuls l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max peuvent atteindre 512 Go de stockage : l'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 se limitent à 256 Go. On peut imaginer que le passage de l'iPhone 13 Pro et de l'iPhone 13 Pro Max à 1 To conduisent Apple à proposer une option pour passer à 512 Go sur les modèles grand public, mais Apple pourrait tout aussi bien décider de creuser l'écart entre les deux gammes.La sortie de la prochaine gamme d'iPhone, qui pourrait aussi bien s'appeler iPhone 12s qu'iPhone 13, est attendue pour le mois de septembre . Il y a déjà eu de nombreuses rumeurs à son sujet, notamment sur l'adoption d'un écran LTPO toujours allumé avec la technologie ProMotion sur les modèles Pro, sur l'adoption d'un nouvel ultra grand-angle , de la prise en charge du Wi-Fi 6E , de modèles compatibles avec la 5G mmWave dans plus de pays , mais aussi de légères évolutions du design avec des caméras plus plates et une petite réduction de la taille de l'encoche...Le printemps approche, et avec lui le stade des prototypes et des multiples tests réalisés chez les sous-traitants d'Apple en vue de la mise en production attendue pour l'été. C'est généralement à cette période de l'année que les rumeurs et les fuites commencent à se multiplier et se préciser. Apple fait en revanche très attention à la sécurité autour du développement des nouveaux modèles d'iPhone et les photos volées de prototypes ou de pièces détachées se sont faites beaucoup plus rares ces dernières années.