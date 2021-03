iOS 14.5 : les casques et écouteurs Beats dans l'app Localiser

C'est une petite nouveauté de la version bêta d'iOS 14.5 , lancée au début du mois de février, qui fera plaisir aux utilisateurs de casques et d'écouteurs Beats récents : Apple a ajouté leur prise en charge à l'application Localiser, ont repéré nos confrères de WatchGeneration . C'est notamment le cas Powerbeats Pro, Beats Flex ainsi que du Solo Pro (cela semble lié aux puces Apple W1 et H1), qui apparaissent sur la carte parmi les iPhone, iPad, Mac, AirPods et Apple Watch.La fonctionnalité est pratique pour savoir où on a oublié le casque (à la maison, au bureau, dans la voiture, etc.) et il est également possible de le faire sonner pour le repérer plus facilement : un bouton permet d'émettre une alarme avec le volume réglé temporairement au maximum. Pour des raisons de sécurité, iOS demande préalablement de vérifier si personne n'est susceptible de l'avoir aux oreilles.L'ajout des produits de Beats à l'application Localiser préfigure un projet plus large pour Apple : la possibilité de géolocaliser n'importe quel objet, du moment qu'une puce compatible est intégrée à celui-ci. En janvier, l'accessoiriste Belkin a ainsi annoncé des écouteurs présentant une, et l'application Localiser intègre depuis iOS 14.3 un onglet caché destiné à la recherche d'objets. Et bien sûr, il y a aussi les fameux AirTags , les petits traqueurs d'Apple qui devraient permettre de rendre géolocalisable n'importe quel objet (sac, vélo, trousseau de clés, etc.).Les AirTags pourraient être présentés dès ce début d'année , peut-être même dès le mois de mars, à temps pour une sortie coïncidant avec l'arrivée de la version finale d'iOS 14.5 qui est attendue pour le début du printemps. Il est donc probable qu'Apple communique très bientôt sur ses projets relatifs à la géolocalisation.