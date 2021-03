Un taux d'adoption toujours plus large pour iOS 14

Un peu plus de deux mois après les précédentes mesures , Apple vient de mettre à jour ses statistiques d'adoption pour son système d'exploitation mobile. Selon les mesures réalisées par l'App Store le 24 février 2021, ce sont aujourd'hui 80% des différents modèles d'iPhone en circulation qui sont équipés d'iOS 14, et de 86% si on se limite aux modèles sortis ces quatre dernières années. Du côté de l'iPad, 70% des tablettes pommées actuellement en circulation embarquent iPadOS 14, pour 84% pour les modèles d'iPad de ces quatre dernières années.Apple semble donc bien partie à peu près sur la même courbe qu'iOS 13 et iPadOS 13, qui étaient grimpés jusqu'à 92% et 93% (mesures limitées à quatre ans) au mois de juin dernier à l'arrivée des premières versions bêtas d'iOS 14. Tous les appareils encore sous iOS 13 ou iPadOS 13 sont éligibles au passage à la version 14... Le parc d'appareils en circulation reste donc très bien maintenu même s'il y a encore une marge de progression, et on remarque comme d'habitude une tendance des utilisateurs d'iPad à conserver leur tablette plus longtemps que leur smartphone.Comme chaque année, c'est en juin qu'Apple devrait présenter sa prochaine version majeure d'iOS (et donc d'iPadOS), avant une sortie en septembre. Les nouveautés d'iOS 15 devraient en effet être dévoilées à la traditionnelle WWDC, le salon annuel d'Apple pour les développeurs dont on ne connaît pas encore le format — l'année dernière, il s'était tenu de manière virtuelle et Apple s'était déclarée satisfaite de cette formule , ou en tout cas de certains de ses aspects. La situation sanitaire n'étant pas encore revenue à la normale, il semble probable que tout se passe encore en ligne cette année.