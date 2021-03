Racheté par Apple, Buddybuild va fermer

La startup canadienne avait été rachetée par Apple en janvier 2018 : après un peu plus de trois ans d'intégration de l'équipe d'une quarantaine de salariés, Buddybuild va définitivement fermer ses portes. C'est le principal intéressé qui en a fait l'annonce par e-mail à ses clients, nous apprend MacRumors : les services de l'entreprise vont disparaître le 31 mars 2021. Les clients actuels sont priés de préparer la transition de leurs travaux vers un autre service dès aujourd'hui.Buddybuild proposait des outils de développement intégrés avec GitHub, BitBucket et GitLab, et avait il y a trois ans annoncé rejoindre l'équipe en charge de Xcode, l'application de développement d'Apple pour ses différentes plateformes. Il est probable qu'Apple présente de nombreuses nouveautés pour Xcode à la WWDC en juin prochain, mais l'influence précise des salariés de Buddybuild restera secrète pour le moment.