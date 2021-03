L'iPhone SE 3, compatible 5G, pour début 2022 ?

Il n'y aura pas de mise à jour de l'iPhone SE en 2021 mais de petites nouveautés seraient bien au programme pour 2022, selon l'analyste Ming-Chi Kuo cité par MacRumors . L'iPhone SE 3 serait en effet prévu pour le premier semestre de l'année prochaine, sans doute à l'arrivée du printemps au mois de mars ou d'avril.Ceux qui s'attendaient à ce qu'Apple se débarrasse du design actuel pour basculer sur un modèle à encoche seront déçus : l'iPhone SE 3 conserverait un design similaire à l'iPhone SE de 2020, avec un écran rectangulaire et un bouton d'accueil avec Touch ID. Apple se contenterait de revoir certains composants pour accroitre la pérennité technique de l'appareil : il est principalement question d'un processeur plus récent et de l'adoption d'un modem 5G.Il avait un temps été question d'un iPhone SE Plus, avec un écran d'une diagonale de 5,5" au lieu de 4,7" (en reprenant le design de l'iPhone 8 Plus), mais ce projet aurait été abandonné par Apple à la faveur de l'iPhone XR, toujours en vente aujourd'hui à un prix bien plus abordable qu'à sa sortie en 2018. Il est possible que ce modèle serve un jour de base à un hypothétique iPhone SE 4, mais tout cela ne serait donc absolument pas d'actualité pour le moment.