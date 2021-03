Le portrait robot de l'iPhone 13 a l'encoche qui s'affine

Le printemps arrive bientôt et les rumeurs au sujet de la prochaine gamme d'iPhone commencent à prendre corps. Parmi les sources les plus fiables, on découvre aujourd'hui une intéressante note de recherche de Ming-Chi Kuo, partagée par MacRumors , qui nous permet de nous faire une meilleure idée de quoi nous attendre avec l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro — s'il s'agit bien de leur nom, cette dénomination étant relativement logique mais toujours hypothétique (l'iPhone 12s et 12s Pro restant une possibilité).Selon Ming-Chi Kuo, il faudrait bien s'attendre à une réduction de la taille de l'encoche réservée aux capteurs de Face ID sur le haut du téléphone. L'analyste ne précise pas si cette cure d'amaigrissement concernerait la largeur ou la hauteur de l'ensemble — de précédentes rumeurs mentionnent la hauteur, à l'inverse du montage ci-dessous. Il y aurait toujours quatre modèles, deux classiques et deux "Pro", avec trois tailles identiques à celles des modèles actuels.Les quatre modèles intégreraient toujours le connecteur Lightning : l'analyste avait déjà prédit l'arrivée d'un modèle uniquement compatible avec la recharge sans fil, mais le projet aurait été abandonné ou reporté. Il y aurait également des améliorations sur les appareils photos : Ming-Chi Kuo n'en aborde qu'un, la stabilisation optique de Sensor-Shift , aujourd'hui réservée à l'iPhone 12 Pro Max, qui serait généralisée à tous les modèles.

Rendu par MacRumors

Grâce aux gains de volume réalisé sur certains composants, comme ceux de l'encoche ou le module de carte SIM qui serait directement intégré à la carte mère, Apple pourrait intégrer des batteries plus capacitaires et l'iPhone 13 aurait donc une meilleure autonomie, d'autant plus si la puce Apple A15 fait des progrès en consommation électrique. L'usage en 5G devrait en tout cas moins tirer sur la batterie grâce au modem X60 de Qualcomm qui serait intégré sur tous les modèles.Un des gros morceaux de cette année concernerait les modèles Pro avec l'adoption tant attendue de la technologie d'écran LTPO permettant à l'iPhone 13 Pro d'offrir une fréquence de rafraichissement de 120 Hz. Grâce à sa technologie ProMotion, déjà présente sur l'iPad Pro, Apple pourrait faire varier la fréquence de rafraichissement pour gagner en fluidité pendant les animations (un simple défilement de page devrait être plus agréable à regarder) tout en économisant en énergie lorsque l'image affichée est statique. Apple pourrait en profiter pour mettre en place un écran toujours allumé , comme sur l'Apple Watch, mais Ming-Chi Kuo n'aborde pas le sujet. L'adoption de la technologie LTPO concernerait uniquement les modèles Pro, qui garderaient d'ailleurs l'exclusivité du scanner LiDAR contrairement à ce qu'avaient suggéré certaines rumeurs La liste des changements cités par Ming-Chi Kuo n'est pas exhaustive et sera amenée à s'enrichir durant le printemps. Apple devrait revenir sur un rythme normal pour l'iPhone 13 et l'iPhone 13 Pro : après les présentations retardées de l'année dernière pour cause de crise sanitaire, la présentation de la gamme de 2021 et bien attendue pour le mois de septembre.