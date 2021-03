iPhone 2023 : poinçon, empreintes, périscope...

À peine repu des nombreuses indiscrétions partagées par Ming-Chi Kuo sur l'iPhone 13 qui sortira cette année, vous reprendrez bien toute une fournée de rumeurs au sujet de la gamme suivante prévue pour 2022 ? Les informations, relayées par MacRumors , sont partagées avec une telle avance qu'il faut bien garder en tête que beaucoup de choses peuvent évoluer d'ici-là. Il s'agirait en tout cas des pistes de travail actuelles d'Apple.Ming-Chi Kuo cite plusieurs évolutions importantes pour l'iPhone 14 (cette dénomination étant tout à fait hypothétique), la plus déroutante étant l'abandon de l'encoche (au moins sur les modèles "Pro") pour l'adoption d'un poinçon (), comme sur certains smartphones haut de gamme de Samsung. Comment Apple parviendrait-elle à adopter un pareil design sans se débarrasser de la technologie de reconnaissance faciale de Face ID ? Ce n'est pas précisé, mais l'analyste ajoute qu'Apple compterait bien intégrer la capture d'empreintes de Touch ID directement à l'écran du téléphone. Ming-Chi Kuo évoque aussi une caméra périscopique qui permettrait d'offrir un zoom optique bien plus important qu'aujourd'hui. Un modèle "tout écran", sans encoche ni poinçon, est également mentionné mais sans la moindre précision en dehors d'unà ne pas prendre à la légère.

Poinçon de Samsung — Encoche d'Apple (montage par MacRumors)

Dans une note séparée , Ming-Chi Kuo parle également d'un potentiel iPhone doté d'un écran pliable de 7,5" à 8" pour 2023. Le lancement d'un tel produit n'aurait toutefois pas reçu le feu vert en interne pour le moment et dépendrait de la capacité des ingénieurs de Cupertino à résoudre. Cette date de 2023 paraît en tout cas très précoce pour un tel produit, et Mark Gurman affirmait en janvier qu'Apple n'en était qu'au stade de la recherche Enfin, tandis que l'iPhone SE recevrait une mise à jour technique sans changement de design en début d'année 2022, Apple plancherait également sur un modèle de remplacement pour le milieu de gamme en remplacement de l'iPhone 11 (l'iPhone XR devant prendre sa retraite cette année) avec un écran LCD d'une diagonale d'environ 6 pouces. Là non plus, nous n'aurons pas plus de détails pour le moment.