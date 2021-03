La batterie MagSafe d'Apple capable de recharge inversée ?

La fameuse batterie MagSafe d'Apple, repérée avec quasi certitude au sein de la version bêta d'iOS 14.5 et dont l'existence est confirmée par Mark Gurman , existerait en deux versions distinctes dans les laboratoires d'Apple selon les sources de Jon Prosser . La première agirait comme une batterie par induction classique, à l'exception des aimants qui font la particularité de MagSafe et qui permettent de garder l'accessoire solidement attaché au dos de l'iPhone. La seconde serait capable de recharge inversée.La recharge inversée permet comme son nom l'indique d'utiliser la bobine de recharge par induction à l'envers : par exemple, un iPhone capable de recharge inversée serait capable de charger un boîtier d'AirPods posé sur son dos. Et c'est là où on a un peu de mal à voir ce que Jon Prosser veut nous signifier : il n'y aurait aucun intérêt à ce que cette batterie puisse être chargée par l'iPhone. Il paraîtrait en revanche assez évident que cette batterie soit à la fois capable d'utiliser sa bobine pour recharger l'iPhone et pour se recharger elle-même une fois posée sur un chargeur par induction classique. Imaginerait-on une telle batterie devoir être rechargée exclusivement via un câble Lightning ?

Concept par Parker Ortolani

Il est possible, en jouant un peu sur les mots, que Jon Prosser ne parle en réalité pas exactement de recharge inversée mais de recharge double, des deux côtés de la batterie. Ainsi, la batterie pourrait recharger un appareil sur chacune de ses faces, et pourrait surtout se recharger en sandwich entre un chargeur par induction filaire et un iPhone posé dessus pendant la nuit. Jon Prosser promet en tout cas des rendus nous permettant d'y voir plus clair dans le courant de la semaine.