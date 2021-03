L'app Mémo musical d'Apple a disparu

Apple l'avait prévenu en décembre dernier : son app Mémo musical allait être mise à la retraite le 1er mars 2021. Et voilà : l'application n'apparait plus dans la recherche de l'App Store. Il reste cependant possible de l'utiliser si elle est déjà installée sur l'iPhone, et même de la télécharger à nouveau si elle est dans l'historique de vos téléchargements. Cette seconde possibilité ne durera sans doute pas longtemps.L'application Mémo musical permettait d'enregistrer rapidement ses idées musicales, avec divers outils pour la création d'arrangements avec des accompagnements automatiques et des propositions d'accords. Désormais, les musiciens en herbe devront exporter leurs enregistrements vers la bibliothèque Dictaphone, une application bien moins riche en fonctionnalités. Si cette alternative est jugée insuffisante, les utilisateurs sont invités à se rabattre sur GarageBand.