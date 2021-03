Quel modèle de MacBook acheter début 2021 ?

La gamme actuelle

Apple Silicon et la puce Apple M1

Processeur Apple M1 ou Intel ?

MacBook Air ou MacBook Pro ?

Quelles options choisir ?

Apple propose traditionnellement deux gammes d'ordinateurs portables : le MacBook Air 13,3" en entrée de gamme, puis le MacBook Pro en deux tailles (deux modèles 13,3" et un modèle 16") pour les utilisateurs ayant des besoins plus importants. Nous sommes actuellement dans une période de transition : Apple est en train d'abandonner les processeurs d'Intel pour basculer sur ses propres puces conçues en interne. Deux modèles ont déjà adopté la puce Apple M1, alors que deux autres attendent l'arrivée de puces Apple plus musclées pour le haut de gamme et conservent pour le moment leur processeur Intel.L'adoption des puces Apple Silicon bouleverse notre perception de la gamme, avec des modèles haut de gamme qui se sont pris un grand coup de vieux depuis que les modèles d'entrée de gamme sont passés à une nouvelle architecture qui fait des étincelles. Ce qui va quelque peu faciliter notre travail dans ce guide d'achat : à moins d'un besoin urgent, d'usages spécifiques ou de l'apparition d'une très belle offre promotionnelle, il est plutôt conseillé d'attendre si ce sont les modèles Intel qui vous font de l'oeil.Concrètement, le bond en avant apporté par la puce Apple M1 est tel que les MacBook Air et MacBook Pro 13,3" avec deux ports éclipsent presque totalement le MacBook Pro 13,3" avec quatre ports, qui a bien peu d'avantages à son actif malgré son tarif nettement plus élevé. Le MacBook Pro 16" conserve d'importants atouts pour les utilisations les plus poussées, mais sa prochaine mise à jour promet de telles avancées qu'il vaut mieux l'attendre quitte à patienter plusieurs mois. Nous allons y revenir.La puce Apple M1 est la première représentante d'une lignée de processeurs destinés au Mac. Apple a laissé l'architecture x86 d'Intel de côté pour adopter l'architecture ARM sur des puces conçues par ses propres soins. Forte de nombreuses années d'expérience en la matière grâce à l'iPhone et l'iPad, on savait qu'Apple allait frapper fort en terme de consommation électrique. Mais la puce Apple M1 a aussi frappé fort en terme de puissance.Vous pouvez retrouver de nombreux détails sur la puce Apple M1 dans notre test des Macs équipés de la puce M1 . En substance, cette nouvelle puce redéfinit ce que l'on peut attendre d'un Mac d'entrée de gamme : les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro sont très largement plus puissants que leurs prédécesseurs et vont titiller les gros Core i7 et i9 du MacBook Pro 16", voire les dépasser dans certains domaines. Pour ne donner qu'un seul exemple, il n'est absolument plus farfelu d'utiliser un MacBook Air pour monter des vidéos en 4K, avec des effets en temps réel s'il vous plaît. Et cette envolée de puissance s'accompagne d'une envolée de l'autonomie.Concernant la compatibilité, Apple a mis en place un outil nommé Rosetta qui permet aux Macs Apple Silicon d'ouvrir de manière totalement transparente les logiciels initialement prévus pour les processeurs Intel. Cela se fait au prix d'une petite perte de performances sur les logiciels ayant besoin de cette émulation, mais cette perte est largement compensée par la hausse de puissance de la puce Apple M1 et l'utilisateur ne rend généralement compte de rien. Certains logiciels peuvent présenter des comportements erratiques, mais les éditeurs mettent progressivement à jour leurs applications pour corriger cela. La question de la compatibilité se pose donc assez peu pour le grand public, mais il convient de préalablement vérifier la compatibilité de vos outils si vous utilisez professionnellement des logiciels plus ou moins exotiques.Si la puce Apple M1 impressionne, les processeurs Intel conservent quelques avantages, pour le moment tout du moins. En premier lieu, les processeurs hexacoeurs ou octocoeurs embarqués sur le MacBook Pro 16" peuvent encore se démarquer sur les usages les plus musclés (voir notre test ). Les processeurs Intel permettent également l'installation de Windows et la prise en charge des eGPU, ce qui n'est pas (encore) le cas sur les Macs Apple Silicon.Aussi, les Macs équipés de processeurs Intel conservent les avantages inhérents à leurs modèles. Sur le MacBook Pro 13,3" Intel, on retrouve quatre ports USB-C (Thunderbolt 3), contre seulement deux ports sur le MacBook Pro M1. Il est également possible de monter à 32 Go de RAM et 4 To de stockage, contre 16 Go de RAM et 2 To de stockage sur le MacBook Pro M1. Sur le MacBook Pro 16", ces limites doublent pour atteindre 64 Go de RAM et 8 To de stockage, et on retrouve la carte graphique intégrée précieuse pour certains usages ainsi bien sûr que l'écran plus grand.Si vous avez d'importants besoins en puissance brute ou graphique, en connectique ou tout simplement en taille d'écran, les Macs équipés de processeurs Intel gardent donc certains bénéfices... qui peuvent avoir le goût un peu amer. L'investissement pour ces machines est en effet nettement plus important, pour une architecture qui n'a pas que des avantages (ne serait-ce que l'autonomie) et qui est destinée à disparaître sous peu. La puce Apple M1 n'est en effet qu'un début et Apple va s'attaquer à tous les segments de la gamme. Mieux encore, il se murmure qu'Apple plancherait sur une refonte du design pour ses futurs MacBook Pro, avec une disparition de la Touch Bar, le retour du connecteur magnétique MagSafe et même du lecteur de cartes SD. En bref, il faudra sans doute attendre l'automne pour pouvoir découvrir ces modèles mais il est vivement conseillé de les attendre si vous en avez la possibilité.Pour beaucoup d'utilisateurs n'ayant pas d'importants besoins justifiant un modèle de MacBook Pro haut de gamme qui n'a pas encore basculé sur Apple Silicon, tout va se résumer au choix entre le MacBook Air et le MacBook Pro avec puce Apple M1. Les différences entre les deux machines sont moins marquées qu'on pourrait le penser, mais certaines subtilités ont leur importance. Les voici toutes en un coup d'oeil :Les deux ordinateurs sont équipés de la puce Apple M1 et sont donc capables d'atteindre la même puissance, en dehors du MacBook Air d'entrée de gamme dont la partie graphique est équipée d'un coeur en moins. La puissance brute est identique, mais le système de refroidissement fait une différence importante sur la capacité du Mac à maintenir cette puissance sur la durée : grâce à son ventilateur, le MacBook Pro pourra soutenir une charge de travail constante tandis que le MacBook Air sera capable de pointes mais devra rapidement se brider pour conserver une température acceptable. Vous pouvez retrouver tous les détails sur cet aspect dans notre test Le MacBook Pro est donc préférable pour les usages soutenus répétés. La présence du ventilateur peut en revanche être perçue comme un désavantage : la ventilation est audible lorsque le MacBook Pro monte dans les tours, alors que le MacBook Air opère dans un silence absolu. Le MacBook Pro est également livré avec un chargeur plus puissant... mais plus volumineux. L'ordinateur est aussi un peu plus lourd (110 grammes de différence)... mais il intègre une meilleure batterie et bénéficie d'une meilleure autonomie.Au rang des fonctionnalités, la principale différence concerne la présence de la Touch Bar sur le MacBook Pro : un petit écran tactile tout en largeur remplace les touches de fonction du clavier, avec des options qui vont s'adapter aux applications en cours d'utilisation. Cette fonctionnalité est assez clivante, certains utilisateurs l'appréciant et d'autres la trouvant inutile voire dérangeante (il est impossible de la manipuler à l'aveugle). Elle n'a en tout cas rien d'indispensable. Le MacBook Pro intègre également un écran un peu plus lumineux (500 nits au lieu de 400 nits pour le MacBook Air), ainsi que des micros et haut-parleurs de meilleure qualité.Sur les Macs équipés de la puce Apple M1, il y a assez peu d'options possibles : la quantité de stockage, de mémoire vive, ainsi que le nombre de coeurs graphiques si vous envisagez l'achat d'un MacBook Air, dont le modèle d'entrée de gamme dispose de sept coeurs au lieu de huit sur les autres modèles. Évacuons d'emblée la question des coeurs graphiques sur le MacBook Air d'entrée de gamme : cela ne fait pas une énorme différence à moins de passer votre temps sur des applications faisant fortement appel à ce composant — et dans ce cas, c'est plutôt le MacBook Pro qui vous sera conseillé.Il est important de choisir judicieusement la quantité de stockage de votre Mac au moment de l'achat : il ne sera pas possible de modifier ces composants ensuite. Pour le stockage, c'est assez simple : il vous suffit de regarder combien de place vous utilisez sur votre ordinateur actuel et de prendre un minimum de marge, surtout si vous comptez garder votre Mac plusieurs années. 256 Go peuvent suffire pour un usage léger du Mac, à compléter éventuellement par du stockage sur iCloud ou un disque externe. Si vous avez besoin de stocker de nombreuses photos et vidéos, vous serez plus serein avec un minimum de 512 Go. Petite astuce : si vous optez pour un MacBook Air d'entrée de gamme et rajoutez l'option à 230 € pour grimper à 512 Go de stockage, la facture passera à 1 359 € au lieu de 1 399 € pour le modèle haut de gamme dont la seule différence est le coeur graphique supplémentaire. C'est un bon moyen d'économiser 40 €.Même chose pour la mémoire vive : la RAM est soudée à la carte mère et il n'est pas possible d'en rajouter après l'achat. Pour la plupart des usages grand public, les 8 Go fournis en standard suffisent, d'autant plus que la gestion de la mémoire vive de macOS est particulièrement efficace. Si vous avez un usage intensif de votre Mac, avec de nombreux logiciels et fichiers lourds ouverts à la fois, 16 Go peuvent être plus confortables et donner une plus grande pérennité à la machine.

Le tarif des options est identique sur le MacBook Air et le MacBook Pro

Des accessoires indispensables ?

Comment acheter mon MacBook moins cher ?

Conclusion

Un Mac peut aussi bien avoir un usage personnel que professionnel et il existe des milliers d'accessoires pour répondre à tous les besoins. Nous n'en aborderons que deux types, les deux qui sont presque absolument indispensables quoi que vous comptiez faire avec votre MacBook Air ou votre MacBook Pro : les adaptateurs, et les housses de protection.Pour ce qui est des adaptateurs, c'est très simple : que vous choisissez un MacBook Air ou un MacBook Pro, la seule connectique se résumera à des ports USB-C (en dehors de la prise jack pour le son). Il n'y aura pas de prise USB-A classique, pas de HDMI, pas d'Ethernet, pas de lecteur de cartes SD. Pour retrouver ces connecteurs encore très utilisés, vous avez deux possibilités : acheter des adaptateurs à l'unité ou des hubs intégrant tous les connecteurs d'un seul coup. Apple propose plusieurs modèles : il y a notamment l'adaptateur USB-C vers USB à 25 € et l'adaptateur multiport AV numérique USB‑C à 79 € , et Apple vend également de nombreux modèles de fabricants tiers, comme Belkin, à des tarifs tout aussi prohibitifs.Nous vous déconseillons globalement l'achat des adaptateurs d'Apple pour une simple question de coût. Vous trouverez en effet des modèles bien moins onéreux chez les fabricants tiers, par exemple chez Aukey ou chez Rampow pour les modèles USB individuels qui se retrouvent à moins de 5 € l'unité. Du côté des hubs, qui regroupent plusieurs ports à la fois, vous trouverez tout un tas de modèles intéressants, par exemple de Hootoo, Aukey, Vava ou Novoo, chez Amazon Pour ce qui est des housses, coques ou étuis, il est très fortement conseillé de protéger votre Mac. Conçu en aluminium, l'ordinateur est évidemment solide mais il n'évitera pas les rayures si vous le baladez avec vous au quotidien. Apple propose un seul modèle maison, en cuir, à 199 € , aussi joli qu'inabordable, mais il y a bien sûr beaucoup d'autres modèles de marques tierces à la vente sur l'Apple Store ainsi que chez les revendeurs. Vous pouvez retrouver une première sélection chez Apple directement, ou chez Amazon ou à la Fnac par exemple pour moins d'une trentaine d'euros.Le MacBook Air est vendu à partir de 1 129 € chez Apple, et le MacBook Pro à partir de 1 449 € . Il s'agit des tarifs grand public et il est possible d'obtenir votre Mac moins cher, que cela soit chez Apple ou chez les revendeurs officiels.Chez Apple, deux options s'offrent à vous. Il y a d'abord l'Apple Store éducation , réservé aux étudiants et aux enseignants, qui permet d'obtenir un rabais de 10% sur l'achat de votre Mac. Cette offre est valable toute l'année, et est cumulable chaque été avec l'opération Back to School qui permet d'obtenir un petit cadeau supplémentaire (pour l'édition 2020, Apple a offert des AirPods). Cette offre est généralement lancée durant les vacances d'été, au début du mois de juillet (mais il est déjà arrivé qu'Apple attende le mois d'août).Il y a également les offres du Refurb Store , qui est ouvert à tous et qui permet d'obtenir une remise de 15% sur l'achat de votre Mac en version reconditionnée par Apple. Les produits reconditionnés d'Apple, généralement issus de retours sous 14 jours, sont remis à neuf et livrés avec des accessoires neufs. Ils sont généralement d'une qualité irréprochable, et ils bénéficient surtout de la même garantie de deux ans que sur l'Apple Store classique. C'est généralement la meilleure offre possible, mais à condition de tomber sur le modèle qui correspond à vos besoins : les stocks varient selon les jours (le réapprovisionnement a lieu tôt chaque matin) et il faut parfois s'armer de patience pour réussir à trouver son bonheur.L'autre principale alternative consiste à attendre l'arrivée d'une offre promotionnelle chez les revendeurs officiels. Vous pouvez retrouver les Macs M1 chez Amazon ( MacBook Air MacBook Pro ), à la Fnac ( MacBook Air MacBook Pro ), chez Darty ( MacBook Air MacBook Pro ) ou encore Boulanger ( MacBook Air MacBook Pro ) pour ne citer que les principaux, et vous pouvez trouver d'autres vendeurs sur notre comparateur de prix . Les promos sont encore timides en ce début d'année 2021, mais il arrive qu'il y ait des rabais tournant autour des -10%. Dans le cadre d'un achat chez un revendeur, la garantie est légèrement différente : la première année de couverture est toujours à la charge d'Apple, mais la seconde est assurée par le revendeur et il vaut donc mieux choisir un marchand bien établi ( en savoir plus ).Notez que notre comparateur de prix , qui vous permet déjà de dénicher les meilleures offres (y compris les disponibilités sur le Refurb Store ) en un seul coup d'oeil, vous permet également de créer des alertes personnalisées afin de recevoir un e-mail lorsqu'un Mac correspondant à vos critères verra son prix baisser. Vous pouvez également consulter notre rubrique Bons Plans pour ne rien rater au quotidien.L'achat d'un Mac ne représente pas un budget anodin, même s'il existe plusieurs moyens de faire des économies : il faut préalablement bien réfléchir à vos besoins pour acheter la machine qui correspondra au mieux à vos usages actuels et futurs. Nous espérons que ce guide vous aura permis d'y voir plus clair dans la gamme actuelle d'Apple, et que vous avez pu identifier votre configuration idéale. Si vous avez encore des hésitations, n'oubliez pas de lire notre test des Macs M1 , et n'hésitez pas à exposer vos besoins sur notre forum qui vous permettra de poser toutes vos questions et d'obtenir des conseils personnalisés.