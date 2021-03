iOS 14.5 active la recherche d'objets (et des AirTags ?)

Une troisième version bêta d'iOS 14.5 a été envoyée aux développeurs par Apple dans la nuit. Cette nouvelle mouture fait apparaître au grand jour un onglet de l'application Localiser qui existait depuis le mois de janvier mais qui était subtilement caché : une section dédiée au suivi d'objets. Apple ne s'en cache absolument pas et annonce la couleur dans un panneau dès la première ouverture de l'application :. L'interface permet ensuite d'ajouter un objet à suivre, ce que nous ne pouvons pour le moment pas faire faut d'accessoire compatible.L'apparition de ce nouvel onglet préfigure l'arrivée d'accessoires compatibles avec la géolocalisation de l'application Localiser chez les fabricants tiers. Ce n'est pas tellement une surprise, puisque Belkin n'avait pas pu se retenir en annonçant des écouteurs sans fil présentant unedès le mois de janvier. Apple a d'ailleurs aussi ajouté la prise en charge de certains écouteurs et casques de Beats Il n'y a aucune mention des AirTags mais les petits traqueurs d'Apple devraient bien sûr être au centre de cette nouveauté : ce sont eux qui permettront de géolocaliser des objets non électroniques. Le visuel utilisé par Apple ne laisse d'ailleurs pas de place au doute : quoi d'autre que les AirTags pour localiser un trousseau de clés, des bagages ou un vélo ? Selon les dernières rumeurs, la présentation des AirTags serait prévue pour le printemps , peut-être dès le mois de mars. À temps pour l'arrivée de la version finale d'iOS 14.5 dans les prochaines semaines...Le panneau introductif de l'application Localiser sur iOS 14.5 nous confirme un autre élément très intéressant : Apple va créer un, ouen anglais, pour. En substance, chaque utilisateur d'iPhone devrait donc pouvoir choisir de participer à la recherche d'objets égarés et de communiquer automatiquement à leur propriétaire la position GPS de ces derniers. C'est une nouveauté idéale pour les AirTags, qui devraient s'appuyer sur la force du nombre d'utilisateurs de produits d'Apple pour être facilement retrouvés. Les AirTags se contenteraient ainsi d'émettre un petit signal Bluetooth périodique afin de préserver leur batterie, qui pourrait d'ailleurs prendre la forme d'une pile bouton

Rendu 3D par MacRumors

Si vous êtes passé à côté des rumeurs et fuites de ces derniers mois, les AirTags sont de petits accessoires de forme circulaire plate, a priori de couleur blanche, d'un diamètre de moins de trois centimètres. Ils utilisent le Bluetooth LE et la technologie Ultra Wideband (UWB), à la fois pour une large compatibilité et une géolocalisation extrêmement précise. Dépourvus de Wi-Fi ou de GPS pour préserver leur autonomie, ils compteraient donc sur les appareils compatibles environnants pour communiquer leur géolocalisation à leur place. Les premières rumeurs au sujet des AirTags ont près de deux ans , et il semblerait que leur sortie ait été largement repoussée à cause de la pandémie de Covid-19. Apple a d'ailleurs même fait apparaître le nom des AirTags dans une vidéo par erreur en avril dernier...