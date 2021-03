macOS 11.3 : Rosetta 2 retiré dans certains pays ?

C'est une très surprenante découverte qui a été faite par le développeur Steve Moser dans les entrailles de la troisième version bêta de macOS 11.3, qui a été envoyée par Apple aux développeurs hier soir. Apple y évoque très clairement un retrait de Rosetta 2 dans certains pays.ou, peut-on notamment lire.Rosetta 2 est une des composantes logicielles indispensables des Macs équipés de puces Apple Silicon : il s'agit de l'outil d'émulation d'Apple qui permet d'ouvrir de manière transparente des applications initialement prévues pour l'architecture x86 d'Intel. Sans Rosetta, les récents Macs intégrant la puce Apple M1 ne pourraient plus ouvrir les applications n'ayant pas été mise à jour pour devenir nativement compatibles avec l'architecture ARM. Beaucoup de logiciels cesseraient subitement de fonctionner, ce qui est impensable.Rosetta 2 finira bien par disparaître un jour mais c'est encore beaucoup, beaucoup trop tôt. Pour la première version de Rosetta, qui avait été lancée en janvier 2006 à l'occasion de la sortie du premier Mac équipé d'un processeur Intel (les Macs précédents embarquant des processeurs PowerPC d'IBM), Apple avait maintenu une compatibilité jusqu'à la sortie d'OS X 10.7 plus de cinq ans plus tard.La notion de région évoquée par le message découvert dans macOS 11.3 fait plus penser à un problème légal dont nous n'aurions pas connaissance dans un pays précis. Apple ne s'est pour le moment pas exprimée officiellement sur le sujet et il n'y a sans doute pas à s'inquiéter outre mesure.