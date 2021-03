La rumeur d'iPad Pro mini est de retour

Nous voici deux ans après la sortie de l'iPad mini 5 et de nombreuses rumeurs anticipent un renouvellement cette année, a priori plutôt vers le printemps. Ce serait donc pour bientôt... mais pas selon le blog coréen Naver , qui affirme à contre-courant que cela sera plutôt durant le second semestre. Et surtout, ce serait un "iPad mini Pro", ou "iPad Pro mini" selon les affinités, ce qui impliquerait un changement de design pour basculer sur un écran bord-à-bord, comme les tablettes haut de gamme d'Apple. La diagonale de l'écran serait de 8,7", au lieu de 7,9" aujourd'hui.L'idée n'a absolument rien d'extravagant : l'iPad mini étant plus haut de gamme que l'iPad 10,2" classique, c'est un candidat plus légitime pour adopter ce design plus coûteux à produire. Le célèbre — et très souvent fiable — analyste Ming-Chi Kuo en parlait d'ailleurs dès le mois de mai dernier, anticipant alors le lancement au premier semestre 2021 d'un iPad mini dont la diagonale d'écran serait située entre 8,5" et 9"

Concept avec un écran de 8,9" par Svetapple.sk

Quel crédit accorder à cette nouvelle rumeur ? Difficile à dire : le blog Naver n'a pas d'historique en la matière et le calendrier paraît plutôt étrange : si l'iPad mini rejoint bien la gamme "Pro" des tablettes d'Apple, il faut s'attendre à une révision en même temps que l'iPad Pro. Or, c'est bien dès mars ou avril qu'Apple devrait mettre à jour son iPad Pro, qui est en attente de plusieurs nouveautés majeures (puce Apple A14X, modem 5G, écran mini-LED).Les rumeurs au sujet de l'iPad mini 6 sont plutôt floues, et parfois contradictoires : il y a quelques semaines, le site japonais Macotakara affirmait qu'Apple augmenterait bien la taille de la dalle , avec une diagonale de 8,4" contre 7,9" aujourd'hui, mais en rognant sur les marges autour de l'écran et sans changer fondamentalement de design... Bref, il n'y a pas de certitude pour le moment en dehors du fait que l'iPad mini 5 commence à avoir des cheveux blancs : il est plutôt conseillé d'attendre si vous comptez vous équiper, mais les ambitions d'Apple pour sa petite tablette ne sont encore clairement définies.