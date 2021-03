Calls, une série anxiogène bientôt sur Apple TV+

C'est une série très conceptuelle qui va être diffusée sur Apple TV+ à compter du vendredi 19 mars :, adaptation de la série française éponyme, a le droit à un premier bout de bande-annonce aujourd'hui. Apple décrit une, uniquement basée sur les voix de protagonistes au téléphone avec des animations visuelles minimalistes mais pas d'images filmées à proprement parler. La série est présentée comme une d'anthologie d'apparence, les conversations d'abord plutôt déconnectées les unes des autres. Il est question d'un événement apocalyptique, sans que l'on en sache plus pour le moment.Produite par Studiocanal et Bad Hombre en association avec Canal+, la série comportera neuf épisodes de 12 minutes qui seront diffusés en intégralité dès le 19 mars sur le service de streaming d'Apple. Le casting comprend entre autres Lily Collins, Nick Jonas, Pedro Pascal, Rosario Dawson, Mark Duplass, Karen Gillan et Riley Keough.