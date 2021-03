Brevet : tiens, un nouveau type de connecteur MagSafe

Un étonnant brevet , déposé en avril 2018 et approuvé par l'USPTO en ce début de mois de mars, nous montre un nouveau type de connecteur MagSafe... utilisé sur ce qui est clairement un iPhone. Le brevet, déniché par PatentlyApple , n'utilise toutefois l'iPhone que comme prétexte visuel : le système de connecteur décrit pourrait s'appliquer à n'importe quel appareil électronique.Le connecteur MagSafe décrit ici est très différent de ce qui a été mis en place sur le dos de l'iPhone 12 , avec un large galet circulaire qui vient d'aligner au bon endroit grâce à des aimants positionnés de manière circulaire. On comprend bien que ce n'est pas du tout de cela dont il est question, mais plutôt d'un héritier du bon vieux connecteur magnétique filaire utilisé pendant une dizaine d'années sur le Mac avant l'arrivée de l'USB-C.Or, il se trouve qu'Apple préparerait justement le retour de MagSafe sur sa gamme d'ordinateurs avec la refonte du MacBook Pro attendue pour la fin d'année 2021. Ces nouvelles machines reviendraient à une connectique un peu plus variée qu'actuellement, avec le retour du lecteur de cartes SD, d'un port HDMI et donc de MagSafe pour pouvoir se prendre les pieds dans le câble d'alimentation en toute sécurité.Ce brevet nous suggère qu'il y a de grandes chances que le connecteur MagSafe qui pourrait être utilisé par Apple sur les MacBook Pro de 2021 soit différent des connecteurs des anciens modèles. Apple décrit d'ailleurs plusieurs alternatives avec des techniques proches de ce qui est utilisé sur le Smart Connector de l'iPad : le futur connecteur MagSafe pourrait beaucoup y ressembler, avec un connecteur femelle parfaitement plat sur la tranche du MacBook Pro.