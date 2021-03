iOS 14.5 : Localiser protège contre les mouchards

Nous l'avons vu hier, la troisième version bêta d'iOS 14.5 apporte un nouvel onglet dans l'application Localiser qui permet de géolocaliser des appareils de marques tierces. Certains casques et écouteurs de Beats sont déjà compatibles, tout comme des écouteurs de Belkin . Et bien sûr, cette nouveauté ouvre grand la porte à l'arrivée des AirTags, les petits traqueurs d'Apple dont la sortie est attendue au printemps L'arrivée de produits dédiés à la géolocalisation d'objets pourra occasionner des dérives, ou en tout cas des tentatives de dérives. Comme l'ont découvert nos confrères d'iGeneration , Apple a mis en place une sécurité contre les mouchards. Dans l'onglet Moi de l'application Localiser, une nouvelle option "Alertes de sécurité de l'objet" activée par défaut permet d'alerter l'utilisateur si un objet géolocalisable inconnu l'accompagne trop longtemps. L'intitulé de l'option n'est pas très clair, mais le message d'alerte à la désactivation de l'option l'est un peu plus :Les personnes mal-intentionnées peuvent donc oublier l'idée de glisser un AirTag dans le sac d'une potentielle victime. Il sera donc en revanche possible de désactiver temporairement cette option, ce qui pourra être utile dans certains scénarios à la discrétion de l'utilisateur (un sac à main oublié dans un taxi pourrait par exemple continuer à être traçable). Avec la multiplications d'objets géolocalisables à bas coût, cette option est en tout cas un important filet de sécurité.