Que se passe-t-il avec les options de l'iMac 21,5'' 4K ?

Voilà une semaine qu'il n'est plus possible de commander un iMac 21,5" 4K avec un SSD plus capacitaire que les 256 Go proposés en standard : les options pour passer à 512 Go ou 1 To de SSD sont toujours affichées sur l'Apple Store , mais elles ne peuvent plus être sélectionnées sans que l'iMac devienne instantanément « Actuellement indisponible » et ne puisse être ajouté au panier. Cette situation est la même partout dans le monde.Maintenant qu'une semaine est passée, on peut définitivement exclure l'hypothèse de la simple erreur. Revenant sur le sujet, le site Apple Insider affirme d'ailleurs disposer de sources dans la chaîne de production d'Apple qui lui indiquent que la fabrication de ces modèles a tout simplement été stoppée.Pourquoi cet arrêt soudain ? Ce n'est pas précisé. Les fabricants d'appareils électroniques font actuellement face à une pénurie mondiale de composants et il est possible qu'Apple préfère réserver les modules de grande capacité à l'iMac 27" 5K. Ce n'est cependant qu'une hypothèse. Il est également possible qu'Apple commence à diriger le petit modèle d'iMac vers la sortie, simplifiant sa chaîne de production pour mieux la basculer sur la prochaine génération.Les rumeurs voient grand pour l'iMac de 2021, qui changerait enfin de design à l'occasion d'une refonte complète pour le passage à l'architecture Apple Silicon. Les rumeurs sur cette prochaine gamme sont assez précises, mais la date de sortie reste floue pour le moment. Apple pourrait-elle nous surprendre en dévoilant son nouvel iMac dès le premier semestre, d'ici la WWDC en juin ? On pourrait se perdre en conjectures, mais une chose est sûre : si votre achat n'est pas pressé, il vaut mieux attendre l'arrivée de la prochaine gamme.