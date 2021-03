Écran OLED : d'abord un iPad, ensuite un Mac ?

Après l'iPhone et l'Apple Watch, c'est un iPad qui pourrait être la prochaine gamme d'Apple à adopter un écran OLED. C'est tout du moins ce que suggère DigiTimes , qui avance un premier produit dès 2022. Plus spécifiquement, il s'agirait d'un iPad avec une diagonale de 10,9", ce qui correspond à l'iPad Air. Il entrerait en production au quatrième trimestre de cette année et serait commercialisé en début d'année 2022. Ensuite, Apple envisagerait également de faire basculer l'iPad Pro 12,9" (mais pas le modèle 11" ?), ainsi qu'un MacBook Pro dont la diagonale serait située entre 16" et 17".Apple s'apprête déjà à entamer la transition vers une nouvelle technologie d'écran : les dalles mini-LED devraient justement débarquer sur l'iPad Pro et le MacBook Pro cette année selon de multiples sources ... dont DigiTimes. La publication taïwanaise reste droite dans ses bottes, affirmant que les deux technologies cohabiteraient au sein de la gamme,Les écrans mini-LED sont dans les rumeurs depuis de nombreux mois , et ce sont bien eux qui semblent tenir la corde pour cette année. Rappelons que les écrans mini-LED utilisent toujours des dalles LCD : cette technologie concerne le système de rétro-éclairage, qui a la spécificité d'être organisé en petites zones pouvant être désactivées individuellement. Cela permet ainsi d'obtenir les noirs absolus jusqu'ici réservés aux écrans OLED, de manière moins précise mais sans le phénomène de rémanence propre à la technologie OLED.Apple a-t-elle mis plusieurs années d'efforts dans la mise au point d'écrans mini-LED pour que certains produits n'en profitent qu'une année avant de basculer sur des écrans OLED... alors qu'il y a déjà des rumeurs au sujet d'une transition prochaine à la technologie Micro-LED , encore plus avancée, sur laquelle Apple travaille depuis au moins sept ans ? Quelque chose ne colle pas, mais il est difficile de démêler le vrai du faux. Il faut en tout cas s'attendre à de nets progrès dans les technologies d'écran dans les prochaines années.