iOS 14.5 : la subtilité du choix du service musical par défaut sur Siri

Le mois dernier, la première version bêta d'iOS 14.5 a mis en place une intéressante nouveauté lorsque l'utilisateur demande à Siri de jouer un contenu musical : l'assistant vocal d'Apple donne alors le choix d'une liste d'applications compatibles et retient ensuite le choix effectué pour lancer directement le bon service la prochaine fois. Le comportement de cette nouvelle fonctionnalité est assez déroutant au premier abord : Siri ne semble pas très bien se souvenir des choix effectués, et il n'y a pas d'option dans les réglages de l'iPhone pour faire son choix une bonne fois pour toute.Apple a donc tenu à clarifier la situation auprès de TechCrunch : il ne s'agit pas précisément d'un choix par défaut que propose Siri avec iOS 14.5, mais plus d'une tentative de s'adapter aux habitudes de l'utilisateur en fonction des contenus demandés. Ainsi, il peut y avoir diverses applications correspondant à diverses demandes : par exemple, Siri pourra apprendre à ouvrir Apple Podcasts s'il détecte que c'est un podcast que vous tentez de lancer, ou Spotify s'il s'agit d'une chanson et que cette application correspond à vos habitudes. Et en cas de doute, il affichera à nouveau la liste des applications disponibles.Apple ajoute qu'il reste possible de demander à Siri de lancer un contenu sur tel ou tel service directement pour éviter tout risque de confusion. En revanche, non, il n'y a toujours pas de réglage pour définir certains services musicaux par défaut dans les réglages du téléphone. Cette mesure, demandée depuis plusieurs années par certains utilisateurs n'étant pas adeptes d'Apple Music, pourrait bien finir par s'imposer à Apple, qui fait actuellement l'objet de nombreuses enquêtes pour abus de position dominante.