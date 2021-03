Apple va bientôt cesser de vendre l'iMac Pro

Mise à jour 16:36 :

Apple a confirmé à MacRumors que l'iMac Pro disparaîtra bien lorsque les stocks seront épuisés. Un représentant de l'entreprise a expliqué que beaucoup de clients préfèrent l'iMac 27" classique, ou le Mac Pro pour les besoins plus conséquents.

C'est bientôt la fin pour l'iMac Pro ! Apple n'a pas fait d'annonce officielle mais un laconiqueest apparu sur la page de commande de l'iMac Pro sur l'Apple Store . Il n'est d'ailleurs plus possible de personnaliser la configuration : seul le modèle standard est désormais proposé (quelques modèles personnalisés apparaissent parfois avec une remise de 15% sur le Refurb Store ). Disponible depuis décembre 2017 , l'iMac Pro a eu le droit à un semblant de mise à jour en août 2020 avec un simple changement de processeur mais l'ordinateur n'a jamais réellement évolué depuis sa sortie. Avec un tarif prohibitif et une évolutivité trop limitée, il était réservé à un marché de niche et n'a pas eu le succès escompté par Apple.Alors que l'iMac attend sa refonte avec l'adoption des puces Apple Silicon prévue pour 2021, l'iMac Pro devrait donc bientôt disparaître et les clients potentiels de ce modèle devront donc choisir entre un iMac haut de gamme et le Mac Pro, dont le passage à l'architecture Apple Silicon est attendue pour 2022. Un modèle intermédiaire entre le Mac mini et le Mac Pro pourrait également voir le jour pour satisfaire tout le monde.