Le casque de réalité mixte d'Apple attendu pour 2022

Après Mark Gurman , c'est au tour de Ming-Chi Kuo de promettre un lancement très proche pour le casque de réalité mixte d'Apple : ce serait pour la mi-2022, affirme l'analyste dans une note de recherche partagée par MacRumors . Selon Ming-Chi Kuo, les prototypes actuels pèseraient entre 200 et 300 grammes, mais le poids final pourrait être réduit si Apple parvient à résoudre certains problèmes techniques. Très complexe, l'appareil aurait un prix similaire à celui d'un iPhone haut de gamme, et devrait donc passer la barre des 1 000 dollars — le mois dernier, The Information n'hésitait pas à donner une estimation à 3 000 dollars Le casque serait relativement indépendant de l'iPhone, avec son propre processeur principal et son propre stockage. En ligne avec une récente rumeur , Ming-Chi Kuo évoque l'utilisation d'écrans Micro-OLED de très haute résolution, mais conçus par Sony et non TSMC. Le casque serait équipé de plusieurs caméras et pourrait ainsi proposer à la fois de la réalité virtuelle ou augmentée. Le casque fournirait

Concept par Antonio De Rosa

Le mois dernier, le site The Information publiait le dessin de ce qui serait un prototype de ce fameux casque de réalité mixte, avec des éléments de design rappelant l'Apple Watch et le casque AirPods Max. Cet appareil, qui ne serait pas destiné à devenir très populaire , serait plutôt destiné à mettre en place une nouvelle plateforme et préparer les développeurs à l'arrivée de futurs produits de réalité augmentée.Sans surprise, le casque de réalité mixte serait donc suivi de lunettes de réalité augmentée. Apple aurait eu pour objectif initial de se lancer dès 2023, mais l'échéance aurait été largement repoussée. Pour Ming-Chi Kuo, ce sera pour 2025... au plus tôt : il n'y aurait pas encore de prototype fonctionnel. L'analyste fait enfin une prédiction à très long terme, sans que l'on sache si elle est basée sur les réelles intentions d'Apple ou s'il ne s'agit que de la suite logique : Apple pourrait lancer des lentilles de contact, qui agiraient en tant qu'écran de réalité augmentée, dans les années 2030.