Apple TV+ s'associe à Malala Yousafzai, prix Nobel de la paix

C'est à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes qu'Apple vient d'annoncer avoir signé un partenariat entre son service de streaming vidéo Apple TV+ et Malala Yousafzai, militante pakistanaise des droits des femmes et prix Nobel de la paix. Via sa société de production Extracurricular, elle proposera des drames, comédies, documentaires, films d'animation et une série pour enfants., a-t-elle déclaré.La relation entre Apple et Malala Yousafzai n'est pas tout à fait nouvelle : Apple s'était associée au Malala Fund en 2018 pour soutenir le droit des filles à l'éducation, et Tim Cook l'avait alors rencontrée. Apple ne donne pas plus de détails sur les contenus et le calendrier des productions à venir. Les projets télévisuels mettent du temps à se mettre en place — Apple en sait quelque chose — et il n'y aura sans doute rien avant 2022 au plus tôt.