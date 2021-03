iOS 14.4.1 apporte des correctifs de sécurité

Une petite mise à jour d'iOS est disponible ce soir. Un mois et demi après la sortie d'iOS 14.4 , qui apportait quelques nouveautés et qui corrigeait aussi trois failles sensibles , iOS 14.4.1 est de sortie aujourd'hui pour apporter de nouveaux correctifs à l'iPhone, l'iPad et l'iPod touch. Sur une page dédiée de son site web, Apple explique que cette mise à jour corrige une faille de WebKit (le moteur de rendu de Safari) qui pouvait permettre à des sites malveillants d'exécuter du code sans autorisation.Cette faille est également comblée sur l'Apple Watch avec watchOS 7.3.2 et sur le Mac avec macOS 11.2.3 . Apple insiste sur l'importance de la mise à jour :Comme d'habitude, vous pouvez retrouver cette mise à jour — et surtout l'installer — dans l'application Réglages > Général > Mise à jour logicielle.