15 modules photo sur le casque de réalité mixte d'Apple ?

Le fameux casque de réalité virtuelle d'Apple serait en fait un casque de réalité mixte, avec à la fois les fonctionnalités de réalité virtuelles déjà bien connues et l'inclusion de la réalité augmentée grâce à la diffusion sur les écrans internes d'éléments externes captés par des caméras. Et pour obtenir un résultat convaincant, il faudrait y mettre les moyens : selon l'analyste Ming-Chi Kuo, cité par 9To5Mac , le casque d'Apple intégrerait pas moins de quinze modules photo.Parmi ces modules, huit seraient dédiés à l'expérience de réalité augmentée. Un module spécifique (le scanner LiDAR ?) aurait pour tâche de détecter l'environnement pour positionner des objets dans la scène, et six autres modules rendraient possibles desnon spécifiées. Les composants seraient fournis par Largan Precision, entreprise taïwanaise qui travaillerait déjà sur les capteurs de l'iPhone.

Concept par Antonio De Rosa (lire : Le casque VR d'Apple se dévoile en concept 3D)

Le mois dernier, le site The Information qui avait publié le schéma à l'origine du concept ci-dessus affirmait que le casque de réalité mixte d'Apple serait équipé de plus d'une douzaine de caméras. L'information se précise donc, et commence à donner une petite justification aux tarifs évoqués par les rumeurs, qui sont très vagues mais toujours élevés, de 1 000 à 3 000 dollars selon les sources.Selon les dernières indiscrétions en date, ce fameux casque pourrait voir le jour assez rapidement : il est question d'un lancement dès 2022. Les lunettes de réalité augmentée d'Apple, également dans les rumeurs depuis plusieurs années, viendraient en revanche beaucoup plus tard avec une commercialisation qui n'est pas espérée avant 2025 au plus tôt.