La caméra périscopique attendue sur l'iPhone en 2023

Inaugurées en 2017 par le fabricant chinois Oppo, les caméras périscopiques se sont depuis perfectionnées et commencent à intéresser tous les constructeurs de premier plan. Plusieurs modèles concurrents de l'iPhone embarquent déjà des caméras périscopiques, avec à la clé des zooms optiques nettement supérieurs à ceux d'Apple. Par exemple, le P30 de Huawei permet un zoom optique de 5x, et Samsung se permet d'intéressantes fantaisies en combinant cela avec des capteurs de haute résolution pour obtenir son fameux " Space Zoom " grimpant à 100x.Les rumeurs initiales tablaient sur une adoption des caméras périscopiques par Apple en 2022, mais cela serait finalement plutôt pour 2023. C'est en tout cas ce qu'affirme Ming-Chi Kuo, cité par MacRumors . L'analyste avait été le premier à mentionner cette évolution à venir dès mars 2020 , mais il s'était visiblement un peu trop avancé sur les délais de mise en place du projet. Si cette adoption a bien été repoussée d'un an, cela signifie qu'Apple va laisser ses concurrents prendre une certaine avance alors que le téléobjectif de l'iPhone plafonne à 2x, sauf sur l'iPhone 12 Pro Max qui monte à 2,5x.

Caméra périscopique de Oppo

Rappelons que les zooms optiques sont traditionnellement limités par la profondeur des smartphones. Les caméras périscopiques permettent de s'affranchir de cette notion en utilisant un prisme pour rediriger la lumière horizontalement au sein du téléphone. C'est alors la largeur ou la hauteur disponible à l'intérieur de l'appareil qui conditionne l'amplitude du zoom, qui peut donc être bien plus importante.Ce "retard" du téléobjectif périscopique n'empêchera pas Apple de faire progresser ses capteurs entre temps, affirme Ming-Chi Kuo. Pour la gamme de cette année, Apple améliorerait justement son téléobjectif sur l'iPhone 13 Pro en passant d'une lentille de 6 à 7 éléments. Le zoom ne serait ainsi pas plus important, mais de meilleure qualité.