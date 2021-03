L'encoche remplacée par un poinçon sur l'iPhone de 2022 ?

Après sa bombe lâchée la semaine dernière, Ming-Chi Kuo est revenu sur le possible abandon de l'encoche de l'iPhone au profit d'un poinçon dès 2022. Selon l'analyste, cité par MacRumors , Apple voudrait atteindre cet objectif sur les modèles "Pro" mais ne s'interdirait pas de l'appliquer également aux modèles classiques si la chaîne logistique est capable de suivre. Tous les iPhone 14 pourraient donc être concernés, mais ce n'est donc pas une certitude pour le moment ; les rumeurs lancées avec une telle avance ne peuvent être d'une parfaite fiabilité, les accords entre Apple et ses sous-traitants n'ayant pas encore été scellés.C'est en tout cas l'occasion pour nous de revenir sur le sujet et de le développer. Les poinçons () consistent à intégrer la caméra frontale directement au sein de l'écran, comme s'il s'agissait d'un élément parmi les autres dans la barre de menus. C'est un concept largement utilisé par la concurrence d'Apple, par exemple chez Samsung, avec un avantage esthétique évident mais une contrainte majeure pour l'iPhone qui embarque tout un tas d'autres capteurs frontaux pour la reconnaissance faciale de Face ID.

Le Galaxy S21 de Samsung

Si l'encoche de l'iPhone est aussi large, c'est qu'elle embarque une quantité impressionnante de composants. Comme vous pouvez le voir sur le schéma récapitulatif ci-dessous, la webcam frontale ne représente qu'un module parmi bien d'autres. Rien que la caméra infrarouge fait la même taille, et le projecteur de points n'en est pas loin...La question de la miniaturisation se pose depuis la sortie de l'iPhone X en 2017, et plusieurs rumeurs font justement état d'un progrès à venir sur la gamme de 2021 : la taille de l'encoche serait revue à la baisse . D'instinct, on pense a priori à une réduction de la largeur : comme le Galaxy S21 de Samsung le montre, il est déjà possible de remonter le haut-parleur et le micro sur la tranche haute du téléphone, et c'est une place précieuse de récupérée. Mais les indiscrétions dont nous disposons mentionnent étonnamment une réduction de l'épaisseur de l'encoche.Voilà qui va peut-être dans le sens du poinçon : et si Apple pariait sur l'épaisseur plutôt que la largeur dans l'espoir de parvenir à tout intégrer dans la fine marge entre l'écran et le châssis, sauf un ou deux composants dont la webcam qui pourraient alors se retrouver dans le poinçon ? Il y a aussi la piste de l'intégration de certains capteurs directement sous l'écran OLED. Les fabricants travaillent depuis longtemps à l'intégration de la webcam sous la dalle, avec un succès encore très relatif , mais il serait sans doute déjà plus simple d'intégrer un illuminateur infrarouge, un capteur de luminosité ou pourquoi pas un projecteur de points...

Concept d'iPhone avec poinçon par MacRumors

Afin d'être complet, n'oublions pas un absent très présent ces derniers temps : Apple travaillerait sur le grand retour de Touch ID , son capteur d'empreintes digitales qui serait intégré directement sous l'écran de l'iPhone, peut-être dès cette année avec l'iPhone 13. Il est plutôt question d'un complément et non d'un remplacement de Face ID, mais l'idée d'aller loger des capteurs directement sous l'écran est bien là et pourrait ne pas être totalement étrangère aux projets d'Apple pour la suite.