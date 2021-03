Les MacBook Pro M2 prévus pour le second semestre

Après le MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme, les deux autres modèles devraient basculer sur l'architecture Apple Silicon en seconde partie d'année 2021, clame le Nikkei . Selon les sources du quotidien japonais, Apple aurait initialement prévu la mise en production de masseen mai ou en juin, mais le lancement aurait été repoussé au second semestre. En clair, cela devrait nous amener à une sortie à l'automne, plus ou moins un an après la sortie des premiers Macs équipés de la puce Apple M1.Il ne fait aucun doute de la nature des deux nouveaux MacBook évoqués par le Nikkei : il n'y a plus que le MacBook Pro 13,3" haut de gamme (quatre ports USB-C) et le MacBook Pro 16" qui sont encore équipés de processeurs Intel. Un an après les modèles d'entrée de gamme, les deux MacBook Pro de 2021 devraient inaugurer des puces Apple Silicon plus costaudes, peut-être avec deux modèles distincts (Apple M2 et M2X ?) pour mieux segmenter la gamme.Les rumeurs au sujet de ces futurs modèles ont été nombreuses et bouillonnantes : un nouveau design serait inauguré par Apple avec un châssis plus angulaire dont les parties extérieures seraient plates et non courbées comme aujourd'hui. Et surtout, Apple profiterait de l'occasion pour changer certains éléments qui ne faisaient pas l'unanimités sur les précédents modèles. La fameuse Touch Bar ferait ses bagages, remplacée par les traditionnelles touches de fonction qui feraient leur retour. Il y aurait également une connectique plus variée avec le retour tant espéré du lecteur de cartes SD, du connecteur de charge magnétique MagSafe et peut-être même d'un port HDMI.Côté écrans, le petit modèle (13,3") rognerait sur les marges autour de la dalle et passerait à une diagonale de 14", sur le même principe que le MacBook Pro 16" qui a succédé au modèle 15,4" en 2019. Apple pourrait profiter de l'occasion pour améliorer la qualité des écrans utilisés, notamment avec l'adoption possible de la technologie mini-LED pour une meilleure luminosité et de meilleurs contrastes.La seconde génération de puces Apple Mx devrait permettre de faire sauter certaines limites de la puce Apple M1, et les futurs Macs devraient bien être capables d'aller au-delà de 32 Go de RAM, de 2 To de stockage et de deux ports USB-C. Notez qu'aucun bruit de couloir n'envisage une mise à jour du MacBook Pro 13,3" d'entrée de gamme pour l'occasion : il pourrait rester au catalogue tel quel pour le moment.Ces différentes rumeurs proviennent majoritairement du journaliste Mark Gurman et de l'analyste Ming-Chi Kuo, qui sont généralement considérés comme les sources les plus fiables du secteur. Ils ne sont pas infaillibles — Mark Gurman prévient d'ailleurs qu'il existerait des prototypes de MacBook Pro 2021 avec ou sans Touch Bar, et que le choix final d'Apple ne serait pas encore absolument certain — mais il y a en tout cas de quoi être très optimiste sur la gamme à venir.

Concept par MacRumors

Si vous attendiez l'arrivée de la seconde génération d'ordinateurs équipés de puces Apple Silicon pour investir, voilà donc une idée bien plus précise du calendrier : il faudra sans doute attendre l'automne. Si vous avez besoin d'une configuration musclée et que le MacBook Pro M1 ne peut pas répondre à vos besoins, nous ne pouvons que vous conseiller de patienter même si l'attente sera encore un peu longue : les modèles Intel actuels prendront instantanément un grand coup de vieux et le bond en avant en terme de puissance pourrait être significatif.Si vous ne pouvez pas attendre ou si vous avez besoin d'un MacBook Pro Intel pour des besoins spécifiques (par exemple lancer Windows qui ne fonctionne pas encore sur Apple Silicon ), sachez que les modèles de la gamme actuelle bénéficient d'importantes offres promotionnelles avec des remises immédiates supérieures à la barre des 10% voire des 15% chez les revendeurs officiels : vous pouvez retrouver toutes les meilleurs offres sur notre comparateur de prix . Notez qu'il commence aussi à y avoir quelques coups de pouce sur les modèles M1, d'ailleurs récemment apparus sur le Refurb Store avec le classique rabais de 15% qu'Apple accorde sur ses produits reconditionnés — les disponibilités sont en revanche sporadiques. Vous pouvez retrouver notre test des Macs M1 et notre guide d'achat si vous n'êtes pas sûr de quel modèle de MacBook acheter.