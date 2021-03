Tiens, une coque pour l'iPad Pro de 2021...

C'est un phénomène bien connu à l'arrivée de nouveaux modèles d'iPhone, moins avec l'iPad : les accessoiristes se préparent toujours à l'arrivée des nouveaux produits d'Apple et il arrive que certains modèles d'étuis de protection se retrouvent en rayon avec un peu trop d'avance. C'est le cas d'un modèle d'étui conçu par Speck et qui s'est retrouvé prématurément dans un magasin Target : comme en témoigne un utilisateur de Reddit , le passage en caisse a généré l'erreur suivante :. Sur l'emballage, on découvre une compatibilité avec l'iPad Pro 11", l'iPad Air 4 et... leIl est très peu probable que cette étrange appellation désigne l'iPad d'entrée de gamme, aujourd'hui équipée d'un écran d'une diagonale de 10,2". Même si Apple changeait totalement le design de ce modèle, il n'y aurait aucune chance qu'il dépasse les 10,9" de l'iPad Air. Et les rumeurs vont plutôt dans le sens d'une révision a minima au second semestre.Il devrait plutôt s'agir de l'iPad Pro de 2021, qui devrait conserver la diagonale de 11" de son prédécesseur. La présentation des nouveaux iPad Pro serait justement imminente : des bruits de couloir anticipent la tenue d'un Apple Event le 23 mars . Au programme de cette mise à jour à venir, on devrait notamment retrouver un nouveau processeur (vraisemblablement la puce Apple A14X), un modem 5G sur les modèles cellulaires ainsi qu'un écran mini-LED au moins sur le grand modèle . Si l'iPad Pro vous faisait de l'oeil, il est fortement conseillé d'attendre la fin du mois avant de prendre une décision d'achat.