Le chargeur MagSafe 2-en-1 de Belkin bientôt là

Présenté en même temps que l'iPhone 12 en octobre dernier, la station de charge 3-en-1 de Belkin BOOST↑CHARGE PRO avec prise en charge de MagSafe a finalement été lancée le mois dernier sur l'Apple Store à un tarif de 149,95 € . Au début du mois de janvier, Belkin avait également annoncé un modèle 2-en-1 , pour l'iPhone et le boîtier des AirPods mais pas pour l'Apple Watch. On savait que le tarif serait d'une centaine d'euros, mais l'accessoiriste n'avait pas communiqué de date de lancement. Aujourd'hui, il y a du mouvement sur l'Apple Store : la station de charge vient d'y être référencée, à 99,95 € comme prévu, en blanc ou en noir C'est un bon début, mais il n'est pour le moment pas possible de commander l'accessoire et Apple ne communique pas la date de disponibilité. Cette mise en ligne signifie sans doute que c'est pour bientôt, mais il faudra donc encore patienter un petit peu.