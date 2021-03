Les numéros de série d'Apple vont changer en 2021

Apple avait déjà prévu ce changement pour l'année dernière , mais l'évolution a visiblement pris un peu de retard : c'est finalement en début d'année 2021 qu'Apple va changer de système pour les numéros de série de ses produits. Dans un mémo interne d'AppleCare intercepté par MacRumors , on apprend que le nouveau format consistera en une suite alphanumérique de 8 à 14 caractères qui sera totalement aléatoire. Le système de numéros IMEI restera inchangé.Aujourd'hui, les numéros de série utilisés par Apple semblent illisibles mais contiennent en réalité plusieurs informations codées : les trois premiers caractères dévoilent le lieu de fabrication, les deux suivants l'année et la semaine de fabrication, et les quatre derniers sont un code d'identification révélant le modèle, la capacité de stockage ainsi que le coloris. Ces informations vont donc disparaître, réduisant les possibilités de fraude au SAV et de conclusions, trop hâtives ou non, par les utilisateurs lorsque des problèmes apparaissent sur certaines générations de produits.