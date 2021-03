Apple va installer un centre de R&D pour ses puces à Munich

Munich va devenir le centre européen d'Apple pour ses travaux de recherche et développement dans le domaine des semi-conducteurs, a annoncé Apple dans un communiqué de presse . Déjà le plus grand centre d'ingénierie d'Europe avec plus de 1 500 ingénieurs en provenance de 40 pays différents, Munich va bénéficier d'un important investissement d'Apple avec un milliard d'euros pour la création d'un nouveau site de 30 000 mètres carrés en plein centre de la ville.Ce nouveau bâtiment va notamment accueillir des équipes spécialisées dans les puces cellulaires., a déclaré Tim Cook, CEO d'Apple qui ne se cache plus de travailler à l'élaboration de son propre modem 5G Cette annonce survient alors qu'Apple internalise la conception de plus en plus de composants pour gagner en indépendance tout en se démarquant de la concurrence en créant des produits plus adaptés à ses besoins. Les équipes déjà en place à Munich participent par exemple à l'élaboration des puces ARM d'Apple, au coeur de l'iPhone, de l'iPad et plus récemment du Mac avec le projet Apple Silicon. D'autres projets sont sans aucun doute dans les tuyaux. Apple s'est récemment mise à créer ses propres puces en charge de la gestion de l'alimentation, certains composants sans fil, et les antennes 5G pourraient très bientôt rejoindre la liste des composants conçus en interne.