Le design des AirPods 3 en fuite ?

Mise à jour 17:37 :

Des photos volées sont apparues (lire : Des photos volées des AirPods 3 ?).

Deux ans après la sortie des AirPods 2 , Apple devrait bientôt lever le voile sur les AirPods 3. Les rumeurs sont assez unanimes même si elles ont souvent désigné ces modèles avec une mauvaise approche (il a longtemps été question d'AirPods Pro "Lite") : les petits écouteurs d'Apple s'apprêteraient à changer de design pour se rapprocher fortement de celui des AirPods Pro, avec une tige raccourcie et une "tête" un peu plus volumineuse. Il ne s'agirait pas de modèles d'AirPods Pro moins chers, mais bien du remplacement des AirPods classiques : il n'y aurait ni technologie de réduction du bruit, ni embouts interchangeables.Aujourd'hui, Gizmochina (via DuanRui ) publie des rendus de ces AirPods 3, prétendument réalisés à partir d'informations partagées sous le manteau par des accessoiristes. On retrouve bien un design proche de celui des AirPods Pro, mais il ne s'agit pas de modèles intra-auriculaires avec embouts interchangeables. Le boîtier de charge semble également un peu plus compact qu'aujourd'hui.Ces images sont à prendre avec un certain recul, leur source n'ayant pas un historique nous permettant de nous faire une idée de sa fiabilité, mais elles correspondent en tout cas à une photo volée qui avait été publiée en novembre dernier. Nous devrions en savoir plus très bientôt : ces nouveaux modèles d'AirPods sont attendus pour le printemps et il se murmure justement qu'Apple organiserait son premier événement de l'année le 23 mars