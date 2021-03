Adobe Photoshop est optimisé pour Apple Silicon

La première version de Photoshop nativement compatible avec l'architecture Apple Silicon vient d'être dévoilée par Adobe . Disponible dès aujourd'hui, elle permet de se passer de l'émulation de Rosetta et Adobe promet des performances en moyenne 1,5x supérieures à ce qu'il est possible d'obtenir sur les Macs Intel ayant précédé la puce Apple M1.Adobe précise que ce n'est qu'un début et que les performances seront à nouveau améliorées avec de prochaines mises à jour du logiciel. D'ailleurs, toutes les fonctionnalités de Photoshop ne sont pas disponibles dans cette première version destinée aux Macs M1 : il manque quelques fonctionnalités spécifiques mises en place récemment, comme les invitations à éditer des documents dans le cloud ou la synchronisation des pré-réglages. Adobe prévient également que certains bugs persistent : vous pouvez trouver tous les désagréments possibles sur cette page Vous l'aurez compris, il ne s'agit pas d'une version bêta mais c'est presque comme. Adobe juge cette version globalement meilleure que celle destinée aux processeurs x86 émulée via Rosetta, qui peut parfois poser problème, mais elle il ne faut pas s'attendre à la perfection tout de suite. En cas de problème avec cette nouvelle mouture, il reste quoi qu'il en soit la possibilité de forcer son ouverture avec Rosetta.