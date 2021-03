Une étonnante pénurie du HomePod noir

La disponibilité du grand modèle de HomePod dans sa déclinaison noire s'est subitement dégradée : il y a désormais huit à dix semaines d'attente sur l'Apple Store , et zéro stock en boutique. Une situation totalement inverse du modèle blanc, qui est disponible pour une livraison dès le lendemain de la commande et aussi en stock en magasin. Cette étrange situation se retrouve aux États-Unis, où la commande d'un modèle noir n'est même plus possible !, indique Apple sans en dire plus.Il arrive souvent que les produits les plus populaires d'Apple présentent des délais élevés lorsque l'offre peine à suivre la demande. On imagine difficilement cela arriver sur le grand modèle de HomePod, qui est au catalogue depuis près de trois ans et qui a toujours peiné à séduire . Il y a donc anguille sous roche.Il peut tout simplement s'agir d'un pépin d'approvisionnement, mais il est aussi tentant de voir ici les premiers signes d'une baisse des stocks en prévision d'une révision à venir. Après trois ans sans évolution technique et la sortie d'un HomePod mini bien moins cher et techniquement plus évolué (puce Apple U1, par exemple), Apple pourrait enfin se décider à revoir sa copie. L'indice est maigre cependant ; ce n'est donc qu'une hypothèse et nous suivrons l'évolution des stocks du HomePod dans les prochaines semaines.