Apple peut maintenant remplacer l'arrière de l'iPhone 12 Pro

Déjà mis en place pour l'iPhone 12 et l'iPhone 12 mini le mois dernier, la possibilité de remplacer la partie arrière du téléphone a maintenant été étendue à l'iPhone 12 Pro et l'iPhone 12 Pro Max, nous apprennent nos confrères de MacRumors . Le SAV d'Apple ainsi que les réparateurs agréés vont recevoir des kits "iPhone Rear System", qui contiennent tous les composants à l'exception de l'écran et des appareils photos. En cas de problème à l'arrière, y compris un simple bris de glace, il n'est donc plus nécessaire de remplacer l'intégralité du smartphone.

iPhone Rear System — Photo via iGeneration

Apple va-t-elle en profiter pour revoir à la baisse le prix de certaines interventions ? Malheureusement non, et Apple n'a d'ailleurs pas communiqué cette mesure qui relève visiblement de la tambouille interne. C'est donc a priori une bonne nouvelle d'un point de vue écologique, et pour les finances d'Apple, mais sans impact direct sur l'utilisateur. Le prix des réparations est indiqué sur le site d'Apple : en dehors de l'écran et de la batterie, les réparations non couvertes par la garantie coûtent 431 € pour l'iPhone 12 mini, 477 € pour l'iPhone 12, 591 € pour l'iPhone 12 Pro et 641 € pour l'iPhone 12 Pro Max. Y compris une fissure de la vitre arrière.