Le modem 5G d'Apple serait prévu pour l'iPhone de 2023

Le premier modem 5G directement conçu par Apple ferait ses premiers pas au sein des modèles d'iPhone de 2023, affirment les analystes Blayne Curtis et Thomas O'Malley de Barclays, cités par MacRumors . Apple en aurait donc encore pour deux ans avec les modèles de Qualcomm avant que la transition ne commence. C'est un projet de longue date : Apple avait initialement commencé à travailler sur le sujet avec Intel en 2017, jusqu'à ce que le fondeur finisse par jeter l'éponge en début d'année 2019... puis revendre sa division en charge des modems à Apple trois mois plus tard.Entre temps, Apple a conclu un accord avec Qualcomm pour la fourniture en urgence de modems 5G destinés à l'iPhone 12, lancé à l'automne dernier. Les détails de cet accord ont depuis été rendus publics , et on y apprend qu'Apple est engagée avec Qualcomm jusqu'en 2024. Apple utilisera ainsi le modem Snapdragon X60 en 2021, puis le Snapdragon X65 en 2022. L'accord prévoit la possibilité d'adopter le Snapdragon X70 ensuite, mais Apple n'en a pas l'obligation et compterait visiblement bien se passer de cette option.

Montage par MacRumors

En internalisant la conception de ses modems 5G, Apple compte s'offrir un avantage concurrentiel, sur le même principe que ce qui a été accompli avec la mise au point des puces Apple Silicon pour remplacer les processeurs d'Intel. Si Apple réussit son coup, il faut s'attendre à d'importants progrès en terme de consommation, pourquoi pas de fonctionnalités, sans oublier les économies à la fabrication. Dans la même veine, Apple plancherait aussi sur ses propres antennes 5G pour une maîtrise technologique complète.