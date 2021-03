Passe Navigo : la recharge NFC sur les iPhone XR et XS avec iOS 14.5

Au début du mois de janvier, l'application Île-de-France Mobilités a ajouté l'intéressante possibilité pour les utilisateurs de recharger leur passe Navigo directement depuis l'iPhone , grâce à la puce NFC du smartphone d'Apple. Ce système, également mis en place sur l'application RATP un mois plus tard, est compatible avec iOS 13 ou 14 et nécessite un iPhone 7 ou ultérieur... mais à l'incompréhensible exception des iPhone XR, XS et XS Max. Au lancement, Île-de-France Mobilités rassurait en promettant une prise en chargeDepuis peu, le message affiché par l'application se veut plus précis, ont repéré nos confrères d'iGeneration : cette prise en charge sera apportée avec la version 14.5 d'iOS. Cette future mise à jour est actuellement en version bêta avec de nombreuses petites nouveautés, comme la possibilité de débloquer Face ID avec un masque si on porte une Apple Watch. Apple a déjà communiqué sur la sortie d'iOS 14.5 dans le cadre de la mise en place des panneaux d'anti-suivi publicitaire : cette nouvelle version arrivera au début du printemps, ce qui devrait nous mener à la fin du mois de mars ou au début du mois d'avril. Plus que quelques semaines d'attente, donc.