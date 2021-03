Apple publie les fiches de confidentialité de ses apps

Sur l'App Store, Apple exige désormais que les applications communiquent sur les données personnelles qu'elles sont susceptibles d'exploiter. Depuis la sortie d'iOS 14.3 , Apple a mis en place une nouvelle section d’informations consacrée à la confidentialité dans les pages de l’App Store : nommée "Confidentialité de l'app", elle regroupe toutes les catégories de contenus collectés pouvant servir au suivi ou à établir un lien direct avec l'utilisateur.Apple a également mis en place ces petites fiches consacrées à la confidentialité pour ses propres applications, et une nouvelle page vient d'être lancée pour regrouper les informations relatives à toutes les applications éditées par Apple — et elles sont étonnamment nombreuses. La page n'existe pour le moment qu'en anglais, mais ce n'est sans doute qu'une question de temps pour qu'elle soit traduite dans de multiples langues.Tandis que certaines applications tierces se révèlent très gourmandes en données (la fiche de confidentialité de Facebook est par exemple d'une longueur ahurissante ), celles d'Apple sont sans surprise beaucoup plus sobres. Il est d'ailleurs à préciser qu'aucune application d'Apple n'affichera le fameux panneau d'anti-suivi publicitaire qui sera lancé avec iOS 14.5 au début du printemps, Apple ne s'adonnant pas à ce genre de pratique.