Multi-utilisateurs : Netflix veut se montrer plus strict

Voilà quelques jours que certains utilisateurs de Netflix ont pu rencontrer un inquiétant message à l'ouverture de leur service de streaming : un panneau les invitant à créer leur propre compte.Les utilisateurs ont alors le choix de confirmer leur appartenance au cercle familial par le biais d'un e-mail ou d'un SMS... ou de créer un nouveau compte avec 30 jours d'essai gratuits.Si l'on se réfère aux conditions d'utilisation de Netflix , il est bel et bien interdit de partager ses identifiants avec ses amis, ou même avec sa famille n'habitant pas sur place : le service est en effetMais jusqu'ici, Netflix a laissé ce comportement se répandre avec bienveillance, y voyant sans doute une stratégie intéressante pour capter de nouveaux publics.

Image via @DOP3Sweet

Netflix a toujours été au courant de la situation. En 2019, un responsable du service affirmait que c'était une donnée regardée de près par son entreprise, le manque à gagner potentiel étant gigantesque. Il évoquait alors la possible mise en place de mesures incitatives pour faire évoluer la situation dans le bon sens sans brusquer les utilisateurs. Il faut dire que le sujet est sensible : au sein d'un même foyer, il peut y avoir de multiples déplacements, beaucoup d'appareils différents, des adresses IP très variables... Si la notion de foyer est évidente à comprendre, elle l'est beaucoup moins à appréhender d'un point de vue technique.Dans une déclaration à The Streamable , un représentant de Netflix a confirmé qu'il ne s'agit que d'un test pour le moment. Mais au fur et à mesure que le service réussira à capter des parts de marché et fidéliser sa clientèle, il y a de fortes chances que des mesures plus coercitives soient mises en place.C'est un sujet qu'Apple regarde pour le moment de loin, mais Apple TV+ pourrait être confronté à des comportements similaires dans les prochaines années lorsque son catalogue se sera étoffé. Apple a pour l'instant suivi une stratégie plutôt comparable à celle de Netflix, avec un tarif très bas pour le lancement de son service et même une gratuité ( qui ne cesse d'être prolongée ) pour l'achat d'un de ses produits. Alors qu'Apple investit des milliards de dollars dans la production de contenus originaux, il ne faut pas s'attendre à ce que les largesses actuelles se pérennisent.