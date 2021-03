Apple TV+ : le film Cherry est disponible

Un nouveau long-métrage fait son apparition sur le service de streaming d'Apple ce vendredi : il s'agit de, réalisé par les frères Anthony et Joe Russo. Avec Tom Holland et Ciara Bravo aux rôles principaux de ce drame adapté du roman semi-autobiographique éponyme de Nico Walker, l'histoire raconte le retour au pays de Nico Walker, aide-soignant dans l'armée américaine qui a servi pendant la guerre d'Irak. Souffrant du trouble de stress post-traumatique, il consomme des opioïdes et se met à braquer des banques pour financer son addiction.L'acquisition de ce film a coûté 40 millions de dollars à Apple, qui profite de la fermeture des salles de cinéma pour racheter les droits de productions et ainsi étoffer son catalogue de contenus exclusifs. Apple a récemment partagé une bande-annonce résumant les nouveautés attendues pour les prochains mois, mais la liste reste modeste face aux nombreuses nouveautés de la concurrence, dont Netflix qui garde un rythme extrêmement soutenu. Apple TV+ a fortement souffert de l'arrêt des tournages en 2020 et Apple continue de prolonger la période de gratuité de son service de streaming pour les utilisateurs ayant acheté un de ses produits.