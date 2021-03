Apple brevette son anneau pour la réalité mixte

Et si Apple utilisait des anneaux connectés pour mieux piloter les interfaces son futur casque de réalité mixte ? Le mois dernier, le site The Information qui nous partageait un visuel de ce fameux casque glissait au détour d'une phrase qu'Apple planchait sur un accessoire qui pourrait prendre la forme d'un anneau à mettre au doigt. Quelques semaines plus tard, un dépôt de brevet d'Apple repéré par Patently Apple nous montre précisément cela.L'accessoire, qui pourrait être utilisé seul, par paires ou en association avec un autre type d'accessoire (comme un stylet), utiliserait une technique d'interférométrie à rétroinjection optique. Ou, dans un français plus compréhensible, l'analyse de la superposition d'ondes pour déterminer avec précision les mouvements des doigts de l'utilisateur et des objets qu'il a en main. Chaque anneau serait ainsi équipé de douze capteurs faisant à la fois office d'émetteur et de convertisseur analogique-numérique.Les rumeurs relatives au casque de réalité mixte d'Apple prennent de plus en plus forme , la sortie de l'appareil étant vraisemblablement prévue pour 2022, et les dépôts de brevets d'Apple nous montrent que les ingénieurs de Cupertino sont bien au travail sur le sujet. L'idée de l'anneau n'est en tout cas pas nouvelle dans les recherches d'Apple : son premier brevet sur un anneau connecté remonte à 2015, et l'accessoire ressemblait alors beaucoup à une Apple Watch miniature ...