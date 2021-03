Les AirPods 3 seraient prêts à être commercialisés, et l'annonce n'est sans doute plus qu'une question de jours. S'il y avait encore un doute, leKang dont les sources sont généralement très bonnes indique qu'il s'agira bien de modèles destinés à remplacer les AirPods 2 en entrée de gamme : pas de modèles intermédiaires entre les AirPods 2 et les AirPods Pro, comme l'avaient évoqué certaines rumeurs sous le nom d'AirPods Pro "Lite".Les AirPods d'entrée de gamme gagneraient donc un nouveau design à la tige raccourcie, pour se rapprocher fortement de l'apparence des AirPods Pro. Il n'y aurait en revanche pas d'embouts interchangeables pour un usage intra-auriculaire, et probablement pas non plus de technologie de réduction de bruit active.

(lire : Le design des AirPods 3 en fuite ?)

Les AirPods 3 sont peut-être apparus sur des photos volées cette semaine, juste après la publication de rendus pratiquement identiques. Le premier Apple Event de l'année est sans doute imminent, des rumeurs ayant mentionné la date du mardi 23 mars . Si les AirPods vous font de l'oeil, il est donc conseillé d'attendre un peu !